Комик Гудков тайно женился три года назад

Шоумен Александр Гудков в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» впервые рассказал о своем семейном положении.

В 2020 году в интервью Ксении Собчак он рассказывал, что готовится к свадьбе, и признавался, что подарил избраннице кольцо. Как выяснилось теперь, Гудков обманул телеведущую и тогда уже состоял в браке. «Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша», — цитирует Гудкова kp.ru.

Ничего дополнительного о супруге он не рассказал.

В конце декабря 2021 года стало известно, что актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская поженились. На премьеру фильма «Чемпион мира», где Янковский сыграл главного героя, а Пожарская его избранницу, они пришли с обручальными кольцами. «Мы женаты, уже давно», — сказал Янковский в телефонном разговоре с корреспондентом издания после светского мероприятия. Очевидно, свадьба тоже прошла тайно.

Ранее Александр Гудков попал в список номинантов IV Национальной премии в области веб-индустрии.