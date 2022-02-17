Игорь Крутой с семьей покинул Россию после судебного скандала

Композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram рассказал, что уехал на несколько дней в Италию.

Для отдыха он выбрал небольшой город Мерано. «Жемчужина Южного Тироля», как часто называют Мерано, наполнен прекрасными аллеями, парками со средиземноморскими и субтропическими растениями и старинной дворцовой архитектурой», — рассказывает артист.

По словам Крутого, здесь он планирует привести в порядок нервы. «Потому что в последнее время количество грязи в желтой прессе, заказных статей в безымянных телеграм-каналах (причем понятно, кто это заказывает) и даже в книге известной в далеком прошлом певицы в мой адрес зашкаливает… Но, как говорит Алла Пугачева, «Танки грязи не боятся», — написал композитор.

Он уверен, что недоброжелателям их действия в конце концов «вернутся». «Пусть те жалкие людишки и ждут этого возвращения…» — заключил Крутой.

Ранее СМИ сообщили, что родственники покойного олигарха Олега Бурлакова хотят отсудить миллионы долларов у Игоря Крутого. Жена Крутого опровергла сообщения о том, что является ответчицей по скандальному многомиллионному делу.