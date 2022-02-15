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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной в 25%

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист Владимир Познер в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что встревожен текущей ситуацией между Россией и Украиной.

«С большой тревогой отношусь к этой ситуации и сильно надеюсь, что вторжения не будет. Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах, но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые бы хотели данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть», — заявил он.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины — согласно некоторым зарубежным СМИ, это может произойти 16 февраля. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах — до 125 тыс. солдат. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

Накануне, 14 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия подготовила 10-страничный документ с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности. 15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения на западе России и в Белоруссии — и возвращаются в свои гарнизоны.

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