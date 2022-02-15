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Аферист Левиев собрался покорять Голливуд

«Аферист из Tinder» Саймон Левиев примет участие в американском «Холостяке»

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simon_leviev_official/Instagram

Аферист из дейтингового сервиса Tinder, называющий себя Саймоном Левиевым, планирует построить карьеру в Голливуде.

Как сообщает TMZ, Левиев уже подписал контракт с агентством, которое поможет ему написать книгу, сняться в романтическом шоу и запустить собственный подкаст о свиданиях.

Предположительно, Левиев снимется в американском аналоге шоу «Холостяк», где за его сердце будут соревноваться женщины.

Мужчина по имени Шимон Хают знакомился с женщинами в Tinder, а затем занимал у них деньги, заставляя поверить, что его зовут Саймон Левиев и что он сын израильского магната Льва Левиева. Всего ему удалось выманить у своих жертв более $10 млн. В 2019 году Шимон Хают провел пять месяцев из 15-месячного срока заключения в израильской тюрьме.

Посвященный мужчине фильм «Аферист из Tinder» вышел на стриминговом сервисе Netflix 2 февраля 2022 года. Только после этого его аккаунт на Tinder был заблокирован. Левиев уверен, что Netflix представил его в плохом свете.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет сериал об обвиняемом в криптокраже россиянине Лихтенштейне.

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