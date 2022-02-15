Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Павел Воля стал писателем 12:23
Захарова заявила о провале западной пропаганды войны 12:21
Назван самый привлекательный персонаж игр у россиян 12:21
Неопытные инвесторы сохранили доступ к сложным продуктам 12:18
Криминальный авторитет «Сухой» застрелен на Украине... 12:14
Американские ученые раскрыли тайну появления воды на Земле 12:14
Обвиняющая принца Эндрю в изнасиловании женщина потеряла фотографию с ним 12:13
В ВОЗ озвучат итоги исследования о происхождении COVID-19 в ближайшие... 12:12
Суд начал рассмотрение дела Навального о мошенничестве и неуважении к суду 12:09
Дана Борисова пожаловалась на психическое заболевание 12:06

Бывший чиновник из Бердска ушел на телевидение «в поисках любви»

Экс-чиновник из Новосибирска Дубровский пошел на «Дом-2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеканал «ТНТ»

Экс-директор отдела по делам молодежи Бердска Владислав Дубровский присоединился к телешоу «Дом-2». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Бывший чиновник появился в выпуске, показанном на ТНТ 14 февраля. Дубровский в эпизоде сказал, что намерен построить отношения и добиться любви от Яны Захаровой.

В эфире сибиряк объяснил, что уже был два раза женат, а также пояснил, что до этого он работал в муниципалитете Бердска.

Дубровский ушел с должности главы отдела по делам молодежи со скандалом. Люди заподозрили его в подработке тамадой на праздничных мероприятиях.

Владислав Дубровский возглавил муниципальное учреждение по конкурсу в прошлом году. Экс-главе департамента молодежной политики 26 лет

Ранее сообщалось, что заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди подозревают в получении взятки. Операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности и экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК), также ими были проведены обыски в городской администрации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть