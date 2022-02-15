Бывший чиновник из Бердска ушел на телевидение «в поисках любви»

Экс-директор отдела по делам молодежи Бердска Владислав Дубровский присоединился к телешоу «Дом-2». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Бывший чиновник появился в выпуске, показанном на ТНТ 14 февраля. Дубровский в эпизоде сказал, что намерен построить отношения и добиться любви от Яны Захаровой.

В эфире сибиряк объяснил, что уже был два раза женат, а также пояснил, что до этого он работал в муниципалитете Бердска.

Дубровский ушел с должности главы отдела по делам молодежи со скандалом. Люди заподозрили его в подработке тамадой на праздничных мероприятиях.

Владислав Дубровский возглавил муниципальное учреждение по конкурсу в прошлом году. Экс-главе департамента молодежной политики 26 лет

Ранее сообщалось, что заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди подозревают в получении взятки. Операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности и экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК), также ими были проведены обыски в городской администрации.