Путин назвал смерть Кириенко невосполнимой утратой для кинематографа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Зинаиды Кириенко, умершей 12 февраля.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что творческое наследие Кириенко и ее незабываемые роли останутся навсегда.

8 февраля у артистки выявили коронавирус. Ей стало плохо дома, она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание. После госпитализации у нее также нашли рак поджелудочной железы. Она находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована.

12 февраля Союз кинематографистов сообщил, что актриса скончалась. Ей было 88 лет.

Зинаида Кириенко стала широко известна после роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», также играла в картинах «Судьба человека», «Два капитана», «Казаки» и других фильмах.