Ушла из жизни актриса Евгения Брик

На 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.

У актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.

Брик окончила Российскую Академию Театральных Искусств в 2004 году, мастерскую Александра Збруева. Ее дебютным фильмом стала «Подмосковная элегия». Она известна по ролям в картинах своего мужа таких как «Оттепель», «Стиляги», «Одесса». Также актриса снималась фильмах «Географ глобус пропил», «Елки» и многих других, в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Матрешки». Всего она приняла участие в 46 проектах.