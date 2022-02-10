Звезды «Убойной силы» не приехали на похороны режиссера Бутурлина

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с режиссером Виктором Бутурлиным, снявшим известный сериал «Убойная сила».

Как пишет «Пятый канал», в крематорий на Шафировском шоссе приехали актеры Сергей Кошонин и Сергей Мурзин. Главные звезды полицейского сериала — Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Сергей Селин, Михаил Пореченков, Семен Стругачев и Александр Тютрюмов — не явились на прощание с режиссером.

Бутурлин умер 5 февраля. Он допоздна принимал зачет у студентов в Высшей Школе Режиссеров и Сценаристов при «Ленфильме», и, выходя из здания, почувствовал себя плохо и упал.

В последние годы Бутурлин не снимал кино, посвятил себя обучению студентов при студии «Ленфильм». По словам режиссера Юрия Фетинга, еще накануне Бутурлин чувствовал себя хорошо и принимал зачет. Но на выходе из «Ленфильма» ему вдруг стало плохо, и режиссера отвезли в больницу.