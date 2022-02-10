«Музыкальная интуиция» с Наталией Орейро получила дату премьеры

Премьера второго сезона музыкально-детективного шоу «Музыкальная интуиция» Азамата Мусагалиева состоится 26 февраля, сообщает ТНТ.

Звездные участники, не слыша голоса, будут пытаться отгадать, умеет человек перед ними петь или нет.

В проекте примут участие Наталия Орейро, Manizha, Наташа Королева, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Юрий Музыченко, а также комики и звезды ТНТ, среди которых Евгений Чебатков, Михаил Стогниенко, Андрей Бебуришвили, Зоя Яровицына, Денис Дорохов, Яна Кошкина.

Герои шоу, набранные во время всероссийского кастинга, будут петь не только каверы на популярные песни, но и представят авторские треки, получив возможность заявить о себе и устроить премьеру своей песни. Мусагалиев будет давать подсказки игрокам, представляя им факты из жизни участников, видеоистории, выступления за ширмой и искаженные демо-записи. В финале капитаны команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не слушая его.

За раскрытые таланты будут выдаваться денежные призы, которые пойдут на благотворительность.

Шоу будет выходить по субботам в 19:30. Об участии в проекте Наталии Орейро стало известно в начале февраля.