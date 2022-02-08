Семья Гуччи, недовольная голливудским «Домом Gucci», снимет свой фильм

Семья Гуччи работает с командой Sky Studios с целью снять серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм о истории и бизнесе всемирно известной модной империи. Как сообщает журнал Variety, Гуччи оказались недовольными тем, как их семью показали в голливудской ленте «Дом Gucci» с Леди Гагой в главной роли.

При этом исполнительным продюсером станет Джорджо Гуччи, сам являющийся членом семьи основателей модного бизнеса.

Представители съемочной команды отметили, что в первую очередь как документальные фильмы, так и теленовелла предназначены для италоязычной аудитории, но в дальнейшем они рассчитывают сделать премьеру и в других странах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала настоящую историю жизни главной героини фильма Патриции Реджани, по заказу которой был убит ее муж Маурицио Гуччи.