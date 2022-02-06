Звезда «Глухаря» пробил головой дверь и попал в больницу

В Москве попал в больницу 46-летний актер театра и кино Юрий Пономаренко, сообщает РЕН ТВ.

По сообщениям СМИ, артист получил травму головы, когда в караоке «Вилла Густо» разбил стеклянную дверь, не удержавшись на ногах. Отмечается, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После обследования Пономаренко отказался от госпитализации и отправился домой. Медики не выявили серьезных повреждений.

Юрий Пономаренко является выпускником Екатеринбургского театрального института. С 1997 года работает в Театре Романа Виктюка. На сцене он, в частности, сыграл Иешуа в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова и Андрея в «Коте в сапогах» М. Кузмина. Также участвовал в антрепризах «Кармен», «Квадратура круга» и других спектаклях.

Актер неоднократно снимался в российских сериалах. В частности, он принял участие в съемках «Дальнобойщиков», «Глухаря» и «Штрафбата».