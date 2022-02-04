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В Риме проходит прощание с актрисой Моникой Витти

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В Риме началось прощание с итальянской актрисой Моникой Витти, сообщает Sky.

Прощание проходит в одном из залов Капитолийского музея, на гражданскую панихиду пришли мэр Рима Роберто Гуалтьери, муж актрисы, 74-летний Роберто Руссо, родные и близкие звезды.

Пространство у гроба заставлено вазами с мимозами, также в зале демонстрируется дайджест из самых известных ролей Витти.

Прощание продлится до субботы, 5 февраля.

Моника Витти умерла в возрасте 90 лет 2 февраля. Она была музой и женой культового режиссера Микеланджело Антониони, с равным успехом снималась в драматическом и комедийном кино. Партнерами Витти по экрану становились другие звезды того времени: Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди. Актрису называли иконой итальянского кино, она изменила представление о том, какой должна быть героиня комедий. Жизнь и карьера Витти — в обзоре «Газеты.Ru».

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