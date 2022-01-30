Автор «На Дерибасовской» Инин назвал смерть Куравлева потерей для всей России

Писатель и сценарист Аркадий Инин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что смерть Леонида Куравлева стала для него огромной печалью. Народный артист РСФСР скончался 30 января, ему было 85 лет.

«Потеря друга и большого артиста — это огромная печаль и беда. Это потеря для всей страны, потому что его любили все. Знаете, бывают артисты, которых любят только женщины, — это не про Леню. Его любили все — и дети, и мужчины, и женщины. Для меня это грустная и тяжелая минута», — сказал Инин.

В начале 2022 года Куравлева госпитализировали в Коммунарку с пневмонией, впоследствии актер был направлен в один из московских хосписов, где ему диагностировали деменцию смешанного типа.