Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Футболист «Спартака»: не ожидал интереса со стороны красно-белых 11:55
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников на фишинговых сайтах 11:55
В России запустили вакцинные туры в Турцию из 10 городов 11:54
В России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19 11:53
ГИБДД предупредила о циклонах «Мария» и «Надя» 11:52
Валерия ответила на вопрос об уколах красоты 11:52
Лавров назвал условия для признания ЛНР и ДНР 11:52
Орлов о Fan ID: депутаты должны выражать чаяния народа, а они чье мнение выражают? 11:50
Лукашенко: Украина становится предметом закулисного торга 11:49
Посол РФ оценил возможность размещения российской военной инфраструктуры на Кубе 11:44

Китайцы угрожают Киану Ривзу бойкотом «Матрицы» из-за поддержки Тибета

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Warner Bros.

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за поддержку благотворительного мероприятия в поддержку Тибета, пишет Variety.

Актер 3 марта выступит с другими звездами на концерте, организованном Тибетским домом США, выступающим за независимость присоединенного к Китаю в 1950 году региона от официального Пекина. Пекин ранее неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР.

Китайские националисты, которых в социальных сетях называют «розовыми малышками» (little pinks), угрожают бойкотировать картину Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за решения Ривза. «Матрица 4» стартовала в китайском прокате 14 января и заработала относительно небольшую кассу — $12,3 млн.

Ранее сообщалось, что сборы «Форсажа 9» в Китае упали после скандала с Джоном Синой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть