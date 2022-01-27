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Видеоролик Безрукова к 20-летию «Бригады» набрал почти 2 млн просмотров

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Видеоролик актера Сергея Безрукова, в котором он с актрисой Екатериной Гусевой поздравляет поклонников с 20-летием сериала «Бригада», за два дня набрал почти два миллиона просмотров в Instagram.

Видеоселфи с улыбающимися актерами длится 14 секунд. «Бригада». Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера», — подписал Безруков ролик, записанный на ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея», вручаемой тем, кто «не изменяет своим убеждениям».

Премьера криминального телесериала Алексея Сидорова«Бригада» состоялась в сентябре 2002 года, Безруков и Гусева сыграли в проекте супругов. Сериал «Бригада» рассказывает о жизни четырех друзей детства: Саши Белого (Сергей Безруков), Фила (Владимир Вдовиченков), Пчелы (Павел Майков) и Космоса (Дмитрий Дюжев). Друзья становятся криминальными авторитетами во главе с героем Безрукова и сталкиваются с трудными жизненными выборами и потерями.

Ранее актер Сергей Апрельский, известный по роли криминального авторитета Мухи в «Бригаде», вспомнил, как неделю приходил в себя после драки с Безруковым на съемочной площадке.

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