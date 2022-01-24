Королева высказалась о запрете на въезд в Литву

Российская певица Наташа Королева в беседе с РБК прокомментировала решение властей Литвы внести ее в список невъездных лиц.

Она назвала запрет на въезд в эту страну «нелепицей». По мнению артистки, «мир окончательно перевернулся с ног на голову». Также исполнительница заявила, что «невольно испытывает испанский стыд» за представителей властей, одновременно пропагандирующих «свободу» и требующих «оценки геополитической обстановки».

Как указала Королева, информация о запрете на въезд в Литву появилась накануне ее сольных концертов в республике. Она напомнила, что аналогичная ситуация произошла с ней пять лет назад перед концертами в Киеве. Служба безопасности Украины (СБУ) в октябре 2016 года запретила певице въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. Она назвала единственно возможной реакций на подобные решения «улыбку с горечью и недоумением».

«Добрые песни, которые несут позитивное настроение, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее, становятся не нужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается они сами за другие ценности?» — задалась вопросами Королева.

Ранее департамент миграции при МВД Литвы вынес постановление о том, что российские артисты Наташа Королева и Хабиб Шарипов не могут въезжать страну в течение пяти лет. Они объявлены персонами нон-грата.