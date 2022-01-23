Актер, ошибочно «похоронивший» Куравлева, опроверг собственное сообщение

Актер и кинокритик Леонид Дзюник назвал ошибкой появление в его соцсетях информации про смерть Леонида Куравлева. Об этом сообщает «Пятый канал».

Накануне появилась информация о смерти Куравлева — трагическая новость была опубликована в Facebook Дзюника. Некоторое время спустя публикация по неизвестным причинам была удалена. Позднее выяснилось, что актер неверно понял информацию о переводе Куравлева из реанимации в хоспис.

«Все остается по-прежнему. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому, я так думал, пошла информация как будто бы он скончался», — рассказал Дзюник.

Ранее Telegram-канал Baza.писал, что Куравлева переводят хоспис им. В.В. Миллионщиковой. Пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

До этого сообщалось, что вещи госпитализированного Куравлева забрали из дома престарелых, где он находился в течение нескольких месяцев перед госпитализацией.