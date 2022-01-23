Актриса Лидия Федосеева-Шукшина покидает пансионат для пожилых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина спешно возвращается из пансионата для пожилых людей, виной этому — «неприглядные» сплетни. Об этом пишет портал PopCornNews.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что отъезд связан с тем, что сын Бари Алибасова не может смириться с тем, что бывшая супруга его отца находится в пансионате для пожилых. Алибасов-младший заявил, что готов жениться на актрисе, чтобы забрать ее оттуда.

«Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым ее выставляют в таком не всегда приглядном свете», — рассказала Вербицкая-Линник.

Ранее стало известно, что младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга поместила 83-летнюю мать в центр реабилитации для пожилых людей.

Адвокат актрисы подтвердила, что артистка находится в «загородном пансионате». Юрист подчеркнула, что это не дом престарелых, а оздоровительный центр, выбранный по согласованию с дочерью Шукшиной Ольгой.

«Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома. Поэтому я бы к информации о том, что дом престарелых, отнеслась несколько критически», — уточнила адвокат.