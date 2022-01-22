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Скончался актер из сериала «Ранетки»

Российский и латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет

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Fabrizio Bensch/Reuters

Умер латвийский актер Арнис Лицитис, известный по ролям в различных советских, российских фильмах и сериалах, включая шоу «Ранетки». Об этом на своей странице в Facebook сообщил спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

Артист ушел из жизни в возрасте 76 лет.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал Залманис.

Причина смерти актера не приводится.

Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Его дебют на большом экране состоялся в 1965 году в фильме «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой. Актер снялся в более чем в 200 различных фильмах и сериалах. Он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Долгая дорога в дюнах», «Диверсант 2: Конец войны», «Инквизитор, «Мираж», «Малиновое вино», «Ранетки», «Страшное лето» и других. К примеру, в «Ранетках» Лицитис сыграл учителя географии Виктора Львовича Шинского.

С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.

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