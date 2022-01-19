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Шоумена Зеленского похоронили рядом с Доренко

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Журналиста Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

Рядом с местом его упокоения расположены могилы коллег телеведущего — Анатолия Лысенко и Сергея Доренко.

Ранее прошла панихида по Зеленскому. Проститься с ним пришли Эдгард Запашный, Эрнест Мацкявичюс, Ирада Зейналова, коллеги по работе на телеканале Россия 1. На прощании также были его бывшая супруга, фигуристка Елена Грушина, родители и две дочери телеведущего.

11 января 46-летний Зеленский умер на отдыхе в Доминикане от инфаркта.

В 1999-2001 годах Зеленский вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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