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Уберто Пазолини и Джеймс Нортон посетят Россию

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Wink

Режиссер Уберто Пазолини и актер Джеймс Нортон приедут в Россию для презентации фильма «Один на один» — в Москве и Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, где зрители смогут пообщаться с создателем и главной звездой ленты.

Так, 24 января в киноцентре «Ленфильм» в Санкт-Петербурге пройдет показ фильма с участием Нортона, а 26 января в столичном кинотеатре «Октябрь» зрители смогут увидеть эксклюзивную премьеру в компании Нортона и Пазолини. Также кинематографисты планируют посетить Екатеринбург и Новосибирск. В российском кинопрокате «Один на один» появится 27 января, а в начале февраля проект выйдет на видеосервисе Wink.

Сюжет семейной драмы рассказывает об отце-одиночке Джоне, который узнает, что ему осталось жить всего несколько месяцев. За этот короткий промежуток времени главному герою предстоит найти для сына будущую семью.

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