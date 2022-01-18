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«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича*

«Ветераны России» требуют возбудить против Шендеровича* уголовное дело

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Движение «Ветераны России» обратилось к Генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием возбудить против писателя и журналиста Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом) уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В организации называют слова Шендеровича «высказываниями настоящего фашиста». «О чем Шендерович говорит? Дискредитирует заслуги СССР в победе над нацистской Германией. За подобные действия мы его привлечем к уголовной ответственности. За Парад Победы и Бессмертный полк придется ответить», — цитирует Znak.com председателя движения «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, прокомментировавшего обращение к силовикам.

Активисты обратили внимание на эфир, прошедший 6 мая 2021 года на радиостанции «Эхо Москвы», в котором Шендерович высказывался о деятельности в СССР в годы Второй мировой войны и якобы обесценивал надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага. Кроме того, указано в обращении, он говорил о маршале Советского Союза Георгии Жукове, который «телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения», и говорил об общей ответственности СССР с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

«Ветераны России» отдельно отметили, что Шендерович использует слово «победобесие», говоря о Дне Победы, а «Бессмертный полк» называет «глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал». Активисты направили в Роскомнадзор обращение о блокировке сайта Pobedobesie.info.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал планы Шендеровича покинуть Россию после признания в стране иностранным агентом, сравнив его с «петухом из анекдота», которого заключили под стражу по «политическому мотиву».

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