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Робби Уильямс заявил, что его хотел убить киллер

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Global Look Press

Британский певец и бывший участник группы Take That Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере. Об этом сообщает Mirror.

Музыкант рассказал, когда его популярность находилась на пике, за ним охотился киллер. Избежать смерти ему помогли друзья, но при этом он никогда не рассказывал публично об этом случае.

«Я стал известен, когда мне было 17. В 16 я играл в бойз-бэнде, и группа выстрелила. Когда мне был 21 год, я ушел, а затем начал сольную карьеру, продал 80 миллионов копий альбомов, стал рекордсменом по количеству билетов, проданных на мой тур, и бла-бла-бла. Невероятная слава и невероятный успех идут вместе с тревогой, депрессией и психическими заболеваниями», — рассказал артист.

По его словам, из-за популярности он не может посетить публичные места, ведь там могут находиться люди, которые планируют убить Уильямса.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об истории Чарльза Харрельсона — отца будущего трехкратного номинанта «Оскара» Вуди Харрельсона, которого 1 сентября 1980 года на протяжении шести часов пыталась поймать техасская полиция по обвинению в убийстве.

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