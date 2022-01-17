Мать задержанного за инсталляцию «какашки» художника готова извиниться за него

Мать художника Ивана Волкова, задержанного за инсталляцию в виде фекалий на Марсовом поле, Лариса Волкова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что молодой человек не хотел никого оскорбить своей работой, а его арт-объекты — это «язык выражения». Она добавила, что готова принести извинения за своего сына.

«Я думаю, что не было никакого злого умысла в этом всем вообще. Тем более, он не хотел оскорбить, я в этом уверена на 100%, я знаю. Я очень сильно помогаю ему в творчестве, я ближе всех к нему нахожусь, потому что он с моей помощью всегда работает и что-то создает. Когда ему требуется какая-то помощь, я присутствую при этих инсталляциях, и всегда мы что-то обговаривали, всегда мы говорили об этом, я видела его эскизы, но никогда он не говорил каких-то слов о том, что ему хочется какой-то нанести злой умысел. В этом нет ничего, это просто его язык выражения и это все, что он может делать, потому что он совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и не было с этим проблем. Он жил в Америке, он получил хорошее образование, закончил Строгановку, он по своей специальности скульптор. Это лишь его язык выражения, потому что он не имеет возможности материальной для того, чтобы осуществлять какие-то большие проекты. И сейчас его глина — это снег, и он ждет снега, ждет всегда эти моменты, когда можно слепить что-то, не всегда погодные условия это позволяют, или нарисовать, потому что тоже погодные условия должны быть соответствующие», — рассказала она.

По мнению женщины, художник попросту не знал о том, что на Марсовом поле захоронены известные революционеры и коммунисты. К тому же, она отметила, что молодой человек «абсолютно аполитичен».

«Я готова принести свои какие-то извинения за него, и я точно могу сказать, что Ваня не из тех людей, которые… Он аполитичен, он абсолютно аполитичен. Я думаю, что про Марсово поле он просто, мне кажется, не знал вообще. Потом, это же нигде не упоминается, там же нет никаких табличек, там не кладбище и так далее. Я не знаю (извинится ли Иван — прим. «Газеты.Ru»), я готова, я готова это сделать. Это его язык, его язык обращения, он больше ничего делать не может. Он по происхождению скульптор, снег — это его глина. Так он выразил какое-то свое… Знаете, мне сложно разговаривать, честное слово. Если потребуется, я могу это сказать открыто, извиниться, злого умысла не было никакого точно», — подчеркнула она.

Волкова добавила, что при задержании молодой человек отправил ей несколько СМС с просьбой «не волноваться» и на данный момент больше никакой информации от него не поступало.

«Он мне вчера, когда его сняли с поезда и привезли в отделение, сообщил: «Мамочка, не волнуйся, меня задержали до выяснения обстоятельств, будем на связи». Потом телефон был выключен. Потом, я знаю, что были подключены два адвоката к его защите и сегодня он мне тоже написал короткое сообщение: «Мамочка, соберись, все будет хорошо, обнимаю». Это пока вся информация. Нет, к сожалению, у меня нет связи с адвокатами. Они работают и, к сожалению, у меня нет связи», — пояснила она.

Как сообщалось ранее, полиция сняла молодого человека с поезда, следовавшего в Москву, и поместила в изолятор Центрального УМВД Петербурга. В отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

По версии правоохранителей, уточняет «Фонтанка», Волков «... умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших».

Снежная инсталляция появилась на Марсовом поле 14 января. В своем Instagram «автор какашки» регулярно демонстрирует композиции из снега, в том числе эксплуатирующие темы хоррора и естественных отправлений.