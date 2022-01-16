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Умер актер из сериала «Кухня»

Актер из сериала «Кухня» Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет

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Российский актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериале «Кухня» и фильме «Ланцет», ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом в Facebook написали его родители.

Днем ранее отец и мать артиста сообщали, что их сын оказался в реанимации 57-й больнице Москвы (ГКБ имени Д. Д. Плетнева). Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. По словам родителей Ивана Рудакова, он находился на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с легкими и сердцем. Все это последствия коронавируса, который актер перенес минувшем летом, указывали они.

Иван Рудаков появился на свет 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После окончания школы он пошел на курсы актерского мастерства Всеволода Щиловского.
Его карьера в кино началась в 2005 году — он исполнил роль рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Актер появлялся в 44 проектах. Среди них есть такие сериалы и киноленты, как «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви», «Ланцет», а также телесериал «Кухня».

Ранее стало известно о смерти советского, белорусского актера кино и телевидения, режиссера Владимира Поночевного.

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