Съемки сиквела «Черной пантеры» возобновили после травмы актрисы

Производство кинокомикса «Черная пантера: Ваканда навсегда» возобновилось, так как актриса Летиша Райт, которая играет в проектах Marvel роль младшей сестры главного героя Шури, восстановилась после травмы. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-секретаря артистки.

По его словам, Райт выздоровела и вернулась на съемочную площадку.

В ноябре прошлого года стало известно, что съемочный процесс данной картины был приостановлен. Сообщалось, что Райт получила травму в конце августа во время съемок сцены с участием каскадера в Бостоне, но до этого она не влияла на график производства фильма.

Премьера сиквела «Черной пантеры» состоится в ноябре 2022 года.

18-я картина киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Кинолента получила «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Ранее Летиша Райт поделилась критическим мнением о вакцине от COVID-19 и попала под лавину гневных комментариев пользователей соцсетей. Осудил артистку даже ее партнер по киновселенной Marvel Дон Чидл.