Дворник ограбленного продюсера «Кукол» раскрыл детали преступления

Дворник телепродюсера, создателя передачи «Куклы» Василия Григорьева высказался о системе охраны поселка, где был ограблен дом его работодателя.

Он рассказал, как люди в камуфляже с символикой ФСБ смогли попасть на территорию поселка в районе Внукова. «По всей территории висят таблички «Охраняемая территория», а толку? Охраны нет. Видеокамер нет», — цитирует наемного работника mk.ru.

По словам мужчины, 12 января у него был выходной. Преступление было совершено в ночь на 12 января.

Злоумышленники проникли в дом работников Григорьева, где связали домработницу и ее друга. Утром они напали на хозяина. Сообщалось, что грабители пытали Григорьева, угрожая пистолетом и шприцем с неизвестным веществом.

Общий ущерб составил 13 млн 992 тыс. 265 руб.

В 1994 году Григорьев выпустил сатирическое шоу «Куклы», главными героями которого были резиновые двойники политиков.