Власти США отменили экстрадицию из Германии российского музыканта Казначеева

Минюст Соединенных Штатов отозвал свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Американские власти ранее заподозрили артиста в отмывании денежных средств.

«Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что Минюст США отказался от экстрадиции россиянина», — объяснил Мельников.

По его словам, удалось доказать, что Казначеев не причастен к каким-либо преступлениям, озвученным США.

«Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным», — пояснил Мельников.

В 2020 году стало известно, что Казначеева арестовали в Берлине по запросу США. Исполнитель подозревался в том, что «используя теневой интернет, отмыл со своими пособниками более $1 млн».