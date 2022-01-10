Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
С площади Республики в Алма-Ате сняли оцепление 09:07
Встреча лидеров ОДКБ в онлайн-формате состоится 10 января 09:01
Из Казахстана в Россию доставили почти 1500 россиян 09:00
Стало известно, сколько «Зенит» хочет выручить за трансфер своего форварда 08:58
В Госдуме обсудят тестирование на наркотики в школах 08:55
На газовом рынке назвали причину обрушения поставок российского газа в Европу 08:49
В клубе КХЛ два месяца не платят зарплату 08:39
Стала известна роль сил ОДКБ в контртеррористической операции в Казахстане 08:38
Жюри «Золотого глобуса» назвало номинантов за лучшую музыку и женскую... 08:36
В Австралии детей от 5 до 11 лет начали прививать вакциной против COVID-19 08:36

«Наследники» завоевали «Золотой глобус» как лучший драматический сериал

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
HBO

Сериал «Наследники» от HBO получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Сериал Джесси Армстронга, Уилла Феррелла и Адама Маккея рассказывает о семье великого и ужасного медиамагната Логана Роя.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса».

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть