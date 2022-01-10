«Наследники» завоевали «Золотой глобус» как лучший драматический сериал

Сериал «Наследники» от HBO получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Сериал Джесси Армстронга, Уилла Феррелла и Адама Маккея рассказывает о семье великого и ужасного медиамагната Логана Роя.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса».

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.