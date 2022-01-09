Рогозин заявил, что его друг и певец из Казахстана Ильяс Аутов не выходит на связь

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о невозможности связаться с другом и певцом из Казахстана Ильясом Аутовым. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы госкорпорации.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных все в порядке», — написал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», незадолго до Нового года артист посещал Москву, выступая в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Аутов лидер музыкальной группы «Мотор-Роллер». Артист неоднократно исполнял песни на стихи Рогозина.

В настоящий момент точно неизвестно, сколько дней не получается связаться с певцом из Казахстана.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. 4 января правительственная комиссия Казахстана объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного государственного регулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что генконсульство России в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Ильи Глинникова.