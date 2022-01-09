Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В посольство Казахстана направили ноту протеста после задержания музыканта Рузахунова 13:16
Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак 13:11
Бывший вратарь «Анжи» скончался в возрасте 37 лет 13:00
В МИД рассказали об ожиданиях от предстоящего диалога с США по безопасности 12:50
КХЛ отменила еще три матча регулярного чемпионата 12:44
Россияне готовятся вылететь из Алма-Аты на родину 12:44
«Точно не молоко пьют»: сын умершего в реанимации рассказал о больничном... 12:38
В Казахстане опровергли информацию о прибытии в страну двух тысяч талибов* 12:33
Кавазашвили — о награде Кокорина: итальянцы смеются над нами 12:25
Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах 12:24

Рогозин заявил, что его друг и певец из Казахстана Ильяс Аутов не выходит на связь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Информационный портал семейной политики Иван-Чай/YouTube

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о невозможности связаться с другом и певцом из Казахстана Ильясом Аутовым. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы госкорпорации.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных все в порядке», — написал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», незадолго до Нового года артист посещал Москву, выступая в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Аутов лидер музыкальной группы «Мотор-Роллер». Артист неоднократно исполнял песни на стихи Рогозина.

В настоящий момент точно неизвестно, сколько дней не получается связаться с певцом из Казахстана.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. 4 января правительственная комиссия Казахстана объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного государственного регулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что генконсульство России в Алма-Ате не получало информации о пропаже актера Ильи Глинникова.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть