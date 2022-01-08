Составлен топ-10 инфлюенсеров — блогеров России

Исследовательский холдинг Ромир составил ежеквартальный рейтинг доверия Romir Influence Ranking, в котором представлены топ-10 инфлюенсеров — блогеров.

Нынешней зимой его вновь возглавили Юрий Дудь и Ксения Собчак. Они на протяжении двух лет являются бессменными лидерами списка.

На третьем месте оказалась Ида Галич (она поднялась на 3 позиции). Анастасия Ивлеева сохранила четвертую позицию.

А рейтинги Ильи Варламова и Алексея Пивоварова немного упали. Теперь они располагаются на 5-ом и 6-ом местах соответственно.

Далее идут «новички» зимнего топ-10 блогеров: Даня Милохин (7 место), Евгений Баженов (BadComedian, 8 место) и Давид Манукян (Дава, 9 место).

В конце списка находится Регина Тодоренко. Она потеряла одну строчку по сравнению с предыдущим исследованием.

По сравнению с осенним рейтингом из топ-10 выпали Антон Птушкин, Елена Блиновская и Сатья Дас (Сергей Яковлев).

Ранее эксперты оценили доходы блогеров от рекламы в 2021 году.