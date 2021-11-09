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Из Театра Ермоловой уволили девять артистов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Девять артистов были уволены из Театра Ермоловой 8 ноября, рассказала РИА «Новости» одна из уволенных актрис Алена Бурханова.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», — сказала актриса, отмечая, что до этого увольнения проходили в сентябре.

По ее словам, некоторые артисты ушли по соглашению сторон, и поэтому трудно подсчитать точное число уволенных.

Пресс-атташе театра отказалась комментировать эту информацию.

Ранее стало известно о массовом сокращении в театре Ермоловой. На фоне этого уволенные артисты написали письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его проверить законность действий худрука Олега Меньшикова, который, по мнению артистов, пытается избавиться от неугодных. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил с себя полномочия директора.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач выразил солидарность Меньшикову, указывая на то, что театр работает по контрактной системе, проводя параллель с футболом.

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