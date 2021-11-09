Элджей и Дорн споют чужие хиты в новом шоу Антона Беляева «LAB. Лаборатория Музыки»

ТНТ запускает музыкальное шоу с известными артистами — в спродюсированной Антоном Беляевым и Therr Maitz лаборатории музыканты будут говорить о музыке и исполнять популярные треки в неожиданных версиях.

В каждом выпуске нового шоу прозвучат как минимум две песни в новой аранжировке. Гостями проекта «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева» станут Слава Марлоу, Элджей, Скриптонит, Иван Дорн, Илья Лагутенко и многие другие. В эфире ТНТ гости «Музыкальной лаборатории» они будут петь чужие хиты — песни Little Big, «Смысловых галлюцинаций», Михаила Шуфутинского, Шуры и прочих музыкантов России и мира. «Наше шоу меняет артистов. Придя к нам, они могут быть такими, какими их обычно не принимает зритель, и спеть то, что не рискуют реализовать в рамках своего профессионального творчества. Кроме того, в студии музыкант поет вживую, и для него это стресс – давать интервью, раскрываться, затем еще и петь песню, работая с чужим материалом», — говорит Беляев, уточняя, что артисты в его шоу получают возможность выбрать любую песню и осуществить любые свои желания.

Шоу «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева» стартует на ТНТ 21 ноября, проект будет выходить по воскресеньям.

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