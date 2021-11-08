Поклонники блогера Влада А4 обеспокоились его исчезновением

Поклонники популярного в России блогера Влада А4 Бумага обеспокоены его исчезновением, они оставляют комментарии в соцсетях блогера с просьбами выйти на связь.

Так, последний пост в Instagram 24-летнего блогера датирован 8 августа, а на YouTube-канале Влада с более 34 млн подписчиков последние восемь роликов вышли без его участия.

Пользователи и блогеры гадают, куда Влад мог пропасть. Согласно различным версиям, он занят съемками в кино, заболел, взял отпуск или занялся продюсированием.

Также высказывалось мнение, что «исчезновение» является ходом для привлечения внимания к себе и контенту, который он производит. Среди сторонников этой версии блогер Саша Новиков, который заявил телеканалу РЕН ТВ, что таким образом Влад пытается повысить просмотры своих видео.

«Мне кажется, он просто искусственно собирает вокруг себя ажиотаж, чтобы набирать хорошие просмотры на YouTube. <...> Стратегия довольно понятная. Каждый блогер уходил немного в тень, чтобы потом появиться с новыми хорошими охватами. Это нормально», — отметил он.

Еще один блогер, ведущая шоу на YouTube Наталья Гасанханова сказала, что не хочет верить в то, что инцидент с Владом является пиар-ходом. По ее словам, «это глупо» и «неправильный хайп».

Между тем продюсер Влада Бумаги Екатерина Стабровская от комментариев отказалась. В беседе с Пятым каналом она порекомендовала следить за новостями в соцсетях самого блогера. Она заявила, что съемка роликов продолжается, «Instagram он ведет».

Ранее похожая история произошла с другим блогером Сашей Спилберг. Сообщалось, что она несколько суток не выходила на связь. Позднее в Instagram она написала, что пребывала в «состоянии турбулентности» и ей «захотелось отключиться».