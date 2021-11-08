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Совет попечителей МХАТ прекратил сотрудничество с театром после ухода Боякова

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Совет попечителей Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького прекращает сотрудничество с учреждением культуры после ухода художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, пишет агентство «Москва» со ссылкой на председателя совета, коммерческого директора ОАО «УГМК» Игоря Кудряшкина.

Кудряшкин уточнил, что отношения организации с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил Бояков. «Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», — сказал Кудряшкин.

Совет попечителей МХАТ имени Горького был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики».

Бояков был худруком МХАТа с декабря 2018 года, сменив в должности Татьяну Доронину, которая являлась руководителем театра практически 40 лет. 27 октября 2021 года гендиректором учреждения был назначен Владимир Кехман. 1 ноября Бояков освободил свой пост по предложению нового гендиректора. Сообщалось, что худрук решил покинуть свою должность из-за решения Кехмана пригласить в театр Доронину. Между Бояковым и Дорониной несколько лет существует конфликт.

Ранее сообщалось, что бывшего художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова убрали из списка великих руководителей театра разных лет.

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