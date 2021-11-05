Гитарист «Коррозии металла» отпилил себе палец болгаркой

Гитарист рок-группы «Коррозия металла» Игорь Королев отрезал себе палец углошлифовальной машиной — «болгаркой». Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно имеющейся информации, несчастный случай произошел на даче в Московской области. Музыкант делал ремонт и нечаянно отпилил себе палец «болгаркой». Королева госпитализировали в состоянии шока, ему предстоит операция.

Ранее пожилой житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который он пытался распилить угловой шлифовальной машиной.

До этого в поселке Перово, расположенном в 14,5 км от Выборга Ленинградской области, прогремел аналогичный взрыв. Пострадал коллекционер оружия, которое он хранил дома и в гараже. Он тоже пытался вскрыть снаряд «болгаркой», в результате ему оторвало руки.