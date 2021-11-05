Клуни попросил журналистов не публиковать снимки детей звезд

Голливудский актер обратился к Daily Mail и ряду других СМИ с просьбой прекратить публикации фотографий, на которых изображены дети звезд. Открытое письмо артиста приводит Deadline.

Клуни пояснил, что ранее в статье об актрисе Билли Лурд журналисты разместили фото ее годовалого ребёнка, затем снимок был удален. Актер попросил Daily Mail больше не публиковать фото с лицами детей известных актеров и актрис.

По словам Клуни, ему не всегда нравится, что фотографии с ним попадают в различные издания, но воспринимает данный факт в качестве «части платы за выполнение работы».

«Мы не сможем защитить наших детей, если какая-либо публикация поместит их лица на обложку. Мы никогда не продавали фотографии наших детей, мы не находимся в социальных сетях и никогда не публикуем фотографии, потому что это поставило бы их жизни под угрозу. Не параноидальная опасность, а проблемы реального мира с реальными последствиями», — подчеркнул Клуни.

Ранее стало известно, что Клуни признался, что ему физически больно пересматривать «Бэтмена».