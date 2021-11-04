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Захарова высмеяла включение артиста Галкина в список «угроз нацбезопасности Украины»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с внесением в перечень «угроз национальной безопасности Украины» артиста Максима Галкина. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, для нацбезопасности Украины «представляют опасность российские юмористы».

«Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — отреагировала Захарова на недавний приказ украинского Министерства культуры и информационной политики.

Захарова в своем сообщении провела параллель с главой Украины Владимиром Зеленским, на заре карьеры выступавшим в КВН. Он был капитаном команды КВН «95-й квартал» до ухода в политику.

До этого на Украине ввелиhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2021/11/02/n_16790197.shtml пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

Также на Украине более 30 российских актеров признали «угрозой нацбезопасности».

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