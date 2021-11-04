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Автор песен Киркорова и Лещенко скончался на 59-м году жизни от коронавируса

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В возрасте 58 лет скончался поэт, автор песен Сергей Соколкин, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщает издание «Литературная газета».

Соколин был автором композиций популярных певцов Филиппа Киркорова и Льва Лещенко. Также поэт был Заслуженным работником культуры.

«Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с поражением легких 95%. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее», — написано в некрологе газеты.

Место и дата похорон публициста сейчас не называется.

Сергей Соколкин родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске. Его родители были инженерами.

Начиная с 1997 года, Соколкин писал песни. Его тексты и работы исполняли свыше 60 российских музыкантов. В числе звезд Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Борис Моисеев, Ирина Салтыкова и многие другие звезды российской эстрады.

Ранее скончался актер из «Вечного зова» Валерий Долженков.

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Коронавирус 2019-nCoV
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