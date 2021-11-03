Звезда «Сватов» Васильев ответил на сообщения о конфликте с Добронравовым

Звезда сериала «Сваты» — актер Анатолий Васильев — опроверг слухи о конфликте с бывшим коллегой по проекту Федором Добронравовым и признался, что ушел из шоу из-за сценария. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею в виду комедийный жанр. Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы. А с Федей у нас отличные взаимоотношения», — пояснил Васильев.

Артист также опроверг сообщения, что ему якобы было неприятно, когда герой Добронравова шутил над его персонажем. Согласно Васильеву, он ни разу не пожалел о том, что ушел из проекта. Кроме того, он предположил, что авторам «Сватов» нужны были в первую очередь деньги.

Ранее звезда «Сватов» Федор Добронравов рассказал о своем тяжелом детстве.