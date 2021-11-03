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Российские продюсеры намереваются повысить окупаемость отечественных фильмов

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Depositphotos

Сейчас в прокате окупается 7–10% российских фильмов, и этот показатель необходимо увеличить до 50–60%. Об этом заявил газете «Известия» почетный президент Гильдии продюсеров России Владимир Досталь.

Он отметил, что он вместе с другими членами гильдии будет над этим работать.

«Нам нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы», — подчеркнул Досталь.

При этом патриотическая составляющая отечественного кино, считает он, зависит от ее художественных качеств. Говоря о государственной поддержке, глава Гильдии продюсеров заявил, что власти должны выделять деньги на строительство новых кинотеатров, в том числе мобильных (на 100-150 мест). Кроме того, правительство, по его мнению, должно давать средства на кинематографическое образование, первые фильмы выпускников профильных вузов, картины для детей и юношества.

В то же время не стоит давать бюджетные деньги продюсерам, «которые не понимают, по каким законам существует кино», подчеркнул он.

В октябре средняя цена на билеты в кино в России обновила почти шестилетний рекорд, достигнув 304,8 рубля. Если не брать во внимание данные за время локдауна, то средняя стоимость билета до 2020 года не превышала 280 рублей. До этого рекорд был зафиксирован в 2015 году, когда с 17 по 23 декабря средняя цена за билет достигла 309,3 рубля.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил такое повышение цен ограничениями на фоне пандемии коронавируса и релизом трех ожидаемых фильмов.

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