Стало известно название сиквела «Армии мертвецов» американского режиссера Зака Снайдера — «Планета мертвецов», сообщает издание Kinomania.

Об этом рассказал сам Зак Снайдер — он также отметил, что у вселенной «Армии мертвецов» будет как прямое продолжение-сиквел, так и спин-оффы. Снайдер, кроме того, хочет вернуть в сиквел популярного у зрителей персонажа — немецкого преступника Дитера.

«Самое интересное — выяснить, что с ним случилось, когда дверь сейфа закрылась. Убил его Зевс или нет? Что произошло? Камера не показывает его смерть, и у него еще остается время на спасение. Я не буду вам рассказывать, что будет происходить в «Армии мертвецов 2» — она же «Планета мертвецов», — но давайте допустим, что у Дитера есть шанс выжить», — рассказал Снайдер.

Ранее киностудия Зака Снайдера заключила эксклюзивный контракт с Netflix.