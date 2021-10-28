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Друг рассказал о последней переписке с судьей из «Суда присяжных»

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Телепередача «Суд присяжных»

Адвокат Рубен Маркарьян сообщил «Газете.Ru», что юрист Валерий Степанов, известный по роли судьи в шоу «Суд присяжных», накануне смерти говорил о выздоровлении от коронавируса. Утром 28 октября его не стало.

«Вчера случайно обменялись СМС-сообщениями, как мы традиционно это делаем. Я спросил его, как дела, а он ответил: «Побеждаю COVID». Рассказал, что находится в больнице в Котовске. Я предложил ему помощь, но не думал, что все так серьезно, раз он держит телефон в руках и переписывается. И в 6 часов утра сообщили, что его не стало», — поделился Маркарьян.

По словам адвоката, Степанов был «комфортным человеком» и ценил дружбу.

«Мы вместе проработали десять лет на «Суде присяжных» и других телевизионных проектах — «Окончательном вердикте» и «Главном деле». С ним было приятно работать, мы говорили на одном языке, — подчеркнул он. — Степанов умел слушать, ценить дружбу и находить рациональное зерно, подкрепленное аргументами, что для юриста — хорошее качество. Такого человека хочется иметь в родственниках».

Шоу «Суд присяжных» выходило в эфир в 2008-2018 годах. В выпусках проекта воспроизводились судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. Вердикт выносил исполнитель роли судьи Валерий Степанов, по образованию юрист.

Точные причины смерти Степанова на данный момент не разглашаются, ему было 66 лет.

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