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Медведева рассказала, как «хайпится» на тиктоках Милохина

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Пресс-служба Первого канала

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что стесняется просить своего партнера по танцам на «Ледниковом периоде» Даню Милохина снимать с ней видео в TikTok. Об этом она рассказала на съемках нового выпуска шоу.

«На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет, потому что я прямо очень боюсь, что он в какой-то момент подумает, будто я его использую ради своей популярности. Я очень переживаю на эту тему, поэтому я его даже не трогаю и не прошу вообще, просто молчу», — поделилась Медведева.

Милохин, в свою очередь, удивился такому признанию, приобнял свою партнершу и отметил, что даже не думал об этом в таком ключе. Когда у Медведевой спросили, почему ее видео в TikTok о «Ледниковом периоде» популярнее аналогичных у Милохина, фигуристка отшутилась, что «просто хайпится» на блогере.

Ранее Милохин признался, что испытывает романтические чувства к Медведевой.

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