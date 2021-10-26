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Познер предложил «Агате Кристи» переименоваться после скандала в «Ельцин-центре»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru предложил переименовать рок-группу «Агата Кристи» в «Агафью Кристи». Выступление фронтмена Вадима Самойлова в «Ельцин-центре», со сцены которого он оскорбил либералов, ЛГБТ и саму площадку, журналист назвал глупым.

«Может быть, следовало бы сказать господину Самойлову, что название его группы «Агата Кристи» не очень русское. И, может быть, ему следует подумать над тем, как переименовать ее, например, в какую-нибудь Агафью вместо Агаты. И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым», — высказался Познер.

На фестивале Ural Music Night Вадим Самойлов выразил претензии к «Ельцин-центру», заявив, что организация приветствует «либеральную тупорылую [молодежь]». Также он попросил представителей ЛГБТ не распространяться о своей личной жизни. После этих слов некоторые зрители стали покидать зал.

Ранее Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что толерантен к представителям ЛГБТ-сообщества, но выступает против пропаганды однополых отношений.

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