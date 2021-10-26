Художник прокомментировал стрит-арт в Москве

Художник Кирилл Ашастин заявил «Мосленте» о том, что жители столицы становятся все более открытыми уличному искусству, так называемому стрит-арту.

Ашастин рассказал, что в Европе существует специальная программа, по которой уличные художники бронируют себе нежилые городские объекты и рисуют на них граффити. Если зарегистрироваться через приложение, то полицейские не будут выписывать штраф за порчу имущества. Ашастин считает, что Москва движется в этом же направлении. Он привел в пример организацию МОЭК (занимается теплоснабжение), которая отдала часть своих будок под граффити.

«Сначала просили рисовать зайчат и черепашек, а потом поняли, что гораздо симпатичнее выглядит, когда ребята рисуют, что хотят», — прокомментировал представитель уличного искусства.

По мнению Ашастина, у москвичей меняется восприятие, они готовы к стрит-арту и не выступают жестко против него.

Художник также привел в пример Нижний Новгород и Екатеринбург, где местные жители, по его словам, когда видят, что кто-то рисует, не только не звонят в полицию, но и наоборот, радуются. Он считает, что там горожане расстраиваются, если стрит-арт кто-то закрашивает. «И это произошло без помощи государства, благодаря самоорганизации местного комьюнити — они добились такого эффекта, что могут свободно рисовать, и жители им не противодействуют», — заключил художник.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» запустила арт-проект о вакцинации.