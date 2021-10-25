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Стивен Сигал прокомментировал причины трагедии на съемках фильма с Алеком Болдуином

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РИА «Новости»

Причиной трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом, считает голливудский актер Стивен Сигал . Он напомнил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», что ходили слухи о том, что сотрудница, занимающая эту должность, новичок в профессии.

Артист выразил удивление, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие.

«В этом случае оружие передали помощнику режиссера, который затем передал его Алеку и сказал, что из этого оружия будет безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается», – поделился внутренними кинематографическими протоколами Сигал.

Оружие 44-го калибра является весьма мощным, указал кинозвезда. Он добавил, что все, кто занимается реквизитом, должны быть особенно осторожны в случае работы с револьверами и ружьям. По словам артиста, на съемочной площадке есть департамент реквизита, он и должен нести ответственность за произошедшее.

Сигал напомнил об аналогичной ситуации на съемках «Ворон» 1993 году, тогда из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли — сын легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли.

В Уилмингтоне (США) 31 марта 1993 года в первом часу ночи при съемке одной из сцен, в которой персонаж Ли входит в свою квартиру и обнаруживает, что его невесту избивают и насилуют, а бандит, которого играет актер Майкл Масси, стреляет в него из револьвера Смит-и-Вессон модели 629,44 Магнум, Брэндон был ранен в живот. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. Заглушка, пройдя через живот, застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов двадцативосьмилетний актер скончался в больнице.

Ранее в Голливуде заявили о нарушении Болдуином первой заповеди обращения с оружием.

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