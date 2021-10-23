Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего Пола Уокера

Американский актер Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего в автокатастрофе коллеги Пола Уокера. Скромная церемония бракосочетания 22-летней модели Мидоу Уокер и актера Луи Торнтон-Аллана прошла еще месяц назад в Доминикане, однако фотографии девушка выложила в свой Instagram только сейчас.

На кадрах видно, что к алтарю невесту сопровождал Вин Дизель, который является близким другом семьи Уокера и крестным отцом Мидоу.

Американский киноактер и звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер погиб в ДТП в США в 2013 году. Ему было 40 лет.

Через два года после гибели актера, его дочь Мидоу Уокер подала иск в суд Лос-Анджелеса на автокомпанию Porsche. Она считает, что в модели Carrera GT, в которой на пассажирском месте находился ее отец в момент аварии, были недоработки, которые привели к фатальным последствиям. При этом ранее суд установил, что в момент ДТП сидевший за рулем друг Уокера серьезно превысил скорость.