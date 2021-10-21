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Режиссер Быков вспомнил, как читал рэп в поселке

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РИА «Новости»

Режиссер Юрий Быков («Дурак», «Майор») до учебы во ВГИКе увлекался рэпом и даже создал собственную группу «Проспект мира» в надежде переехать в Москву. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Докажи, если сможешь» от сервиса «КиноПоиск».

«У нас была рэп-группа в нашем маленьком рабочем поселке. Есть даже наша песня «Тараканы», она лежит где-то во «ВКонтакте», можно послушать. Это был хит Пронского района Рязанской области. Группа называлась «Проспект мира». У нас было какое-то такое представление о том, что если мы назовем так группу, то попадем в Москву», — вспомнил Быков.

Последний концерт группа отыграла после выпускного. Затем участники разъехались по разным городам России. В итоге Быков «остался в ДК один», пытался самостоятельно писать песни, но «все заглохло».

В октябре 2021 года «КиноПоиск» запустил YouTube-шоу «Докажи, если сможешь». В нем звезды кино соревнуются с музыкантами и блогерами в знании культовых фильмов.

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