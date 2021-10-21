«Чудо-женщина» без ума от новой «Женщины-кошки»

Исполнительница роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC Галь Гадот в интервью Variety заявила, что Роберт Паттинсон «прекрасно» выглядит в образе Бэтмена, а Зои Кравиц — невероятно талантлива в роли Женщины-кошки.

«Я без ума от Зои. Она выглядит невероятно, такая милашка. Она очень талантливая, я так счастлива, что обрела еще одну женщину-супергероиню в качестве товарища», — добавила Гадот.

Она также отметила, что ей понравился голос Паттинсона в последнем трейлере нового фильма про Бэтмена.

«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в российский прокат 3 марта 2022 года. Лента расскажет о начале карьеры молодого Брюса Уэйна, но при этом будет отличаться от оригинальной истории становления супергероя.